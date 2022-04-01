За минулу добу на Сумщині виявлено 59 вибухонебезпечних предметів

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів, сховайтеся за міцною спорудою, краще за будівлею. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Повідом оточуючих про можливу небезпеку!