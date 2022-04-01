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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:01136

За минулу добу на Сумщині виявлено 59 вибухонебезпечних предметів

15 квітня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та вилучили 12 одиниць вибухонебезпечних предметів, серед яких протитанкові авіаційні бомби, артилерійські снаряди, гранати, а також 47 одиниць вибухонебезпечних предметів знищили.

15 квітня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та вилучили 12 одиниць вибухонебезпечних предметів, серед яких протитанкові авіаційні бомби, артилерійські снаряди, гранати, а також 47 одиниць вибухонебезпечних предметів знищили. Небезпечні знахідки було виявлено на Тростянеччині, Лебединщині, в Конотопському районі та в м. Тростянець.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів, сховайтеся за міцною спорудою, краще за будівлею. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Повідом оточуючих про можливу небезпеку!
 
 
Общество
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