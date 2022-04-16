Учора в Сумах в двох ДТП з габіонами постраждали четверо Учора в Сумах сталося дві ДТП із травмованими, в яких постраждали четверо людей.

Близько 22 години патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці 20 років Перемоги. Попередньо охоронці порядку з’ясували, що 27-річний водій транспортного засобу Daewoo був неуважним, не вибрав безпечної швидкості руху, унаслідок чого допустив наїзд на перешкоду. У результаті автопригоди керманич та 37-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Лікарі доправили їх до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Близько 22 години 30 хвилин на лінію 102 надійшло ще одне повідомлення про автопригоду з травмованими. Цього разу на вулиці Іллінській. Патрульні попередньо встановили, що 43-річний керманич теж був неуважним, не дотримався безпечної швидкості в русі та здійснив наїзд на перешкоду. І водій, і 17-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували до лікарні.

В обох випадках інспектори викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.