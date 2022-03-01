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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах попрощалися з учасником російсько-української війни Романом Вигоняйлом

У Сумах попрощалися з учасником російсько-української війни, військовослужбовцем Збройних Сил України Романом Вигоняйлом.

Чоловік загинув на початку березня в Чернігівській області. Тільки зараз його тіло доставили додому, до Сум, пише Суспільне.

На війну сумчанин Роман Вигоняйло пішов від самого початку вторгнення російських військ, у 2014-му році. Воював у складі механізованої роти 15 батальйону 58-ї бригади. Попрощатися з бійцем прийшли рідні, військові побратими та знайомі родини.

"З дитинства його знаю. Хороший хлопець. В армії прикордонником був, служив прикордонником в області. Тоді пішов на війну", — розповіла знайома родини Романа Надія Тарабан.

"Виїжджали на природу, у нас колектив був десять людей: з чоловіками, з дітьми. У нас багато фотографій залишилось, спогади. Роман — він як наша дитина. Наші діти разом виросли", — говорить інша знайома родини Романа Тамара Курочкіна.

Попрощатися з батьком прийшли два його сини. "Пишаюсь татом. Можу сказати, що він загинув так, як сам хотів", — сказав старший син Романа Михайло Вигоняйло.

Перша дружина Романа Наталія Головач наголосила, що він тепер завжди залищиться героєм. "Він був покликаний бути завжди воїном, він захищав нашу Україну завжди, ще з 2014 року, а зараз прийшло таке горе спільне наше. Для мого сина він буде герой, і для всіх українців сімей він буде героєм."

"Роман був зампотехом механізованої роти 15 батальйону. Добрий товариш був всім нам. Він загинув в селі Іванівка під Черніговом, захищаючи Чернігів. Виконував завдання по захисту Чернігова. Був чудовим товаришем, добрим, безвідмовним, завжди на нього можна було покластися", — розповів старшина механізованої роти 15 батальйону Олександр Дробот.

Роману Вигоняйлу назавжди залишилося 45 років. Чоловіка поховали на Алеї героїв Баранівського кладовища в Сумах.

Общество
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