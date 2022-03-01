Над Роменщиною збили рашистську ракету Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, підсумовуючи 42-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Роменський район:

Вчора у районі Липової Долини люди чули вибухи – це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію.

Також іде активна робота над повним відновленням автобусних маршрутів – повідомив голова Роменської РВА, Денис Ващенко.

На території району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.

Нагадую вкотре: не чіпайте незнайомі предмети і не підходьте до ворожої покинутої техніки чи місць стоянок! Це може бути смертельно небезпечно.