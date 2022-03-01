На Сумщині поновлено рух приміського поїзду з Тростянеця до Білопілля: розклад На Сумщині з 3 квітня поновлюють рух приміські поїзди "Тростянець-Смородине — Білопілля" та у зворотному напрямку. Про це повідомили на сайті Укрзалізниці.

Поїзди курсуватимуть за звичним розкладом. Два рейси вони робитимуть з Тростянця - о 6:00 та о 15:00, та два - з Білопілля - о 6:16 та о 15:15, пище Суспільне. Розклад руху потягів з Тростянця до Білопілля