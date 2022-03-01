В Сумах прощатимуться з загиблим захисником України Євгеном Ковальчуком

Військовик загинув 1 квітня на Чернігівщині. Поховають Героя завтра в Сумах (про час та місце повідомимо пізніше). У нього залишилися дружина та маленький син.
Євген Ковальчук народився 6 вересня 1992 року. На військовій службі перебував із лютого 2015 року.
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