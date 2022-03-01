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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:45134

В Сумах прощатимуться з загиблим захисником України Євгеном Ковальчуком

Завтра в Сумах прощатимуться з загиблим захисником України - капітаном Євгеном Ковальчуком

Військовик загинув 1 квітня на Чернігівщині. Поховають Героя завтра в Сумах (про час та місце повідомимо пізніше). У нього залишилися дружина та маленький син.

Євген Ковальчук народився 6 вересня 1992 року. На військовій службі перебував із лютого 2015 року.

Общество Загиблі діти
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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