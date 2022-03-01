В Сумах прощатимуться з загиблим захисником України Євгеном Ковальчуком Завтра в Сумах прощатимуться з загиблим захисником України - капітаном Євгеном Ковальчуком

Військовик загинув 1 квітня на Чернігівщині. Поховають Героя завтра в Сумах (про час та місце повідомимо пізніше). У нього залишилися дружина та маленький син.

Євген Ковальчук народився 6 вересня 1992 року. На військовій службі перебував із лютого 2015 року.