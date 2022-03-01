Російські окупанти поранили понад 258 дітей, вбили – 158

Станом на ранок 3 квітня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 158 загиблих.
Зросла кількість поранених – їх більше 258, повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За офіційними даними найбільше дітей постраждало у Київській (75 жертв), Донецькій (73), та Харківській області (56).
Також трагічна статистика у Чернігівській області – 47, Миколаївській – 32, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, та Житомирській – 15.
30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області тяжкі поранення отримала 14-річна дівчинка.
А 1 квітня під час вибуху на понтонному мосту неподалік с. Припутні в Чернігівській області в автомобілі загинуло двоє людей.
Ще двоє, серед яких підліток, отримали поранення, кажуть ювенальні прокурори.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти.
83 з них окупанти зруйнували повністю.
"Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей", – наголошують у прокуратурі.
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