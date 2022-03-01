Сумська депутатка - проти продажу алкоголю Депутатка Сумської міської ради Ірина Дяденко виступає проти продажу алкоголю навіть лише два дні на тиждень.

Про це вона написала у фейсбуці.

"У Сумах почали продвати алкоголь. Я проти. Цього робити не можна. Особливо з огляду на те, яка була ситуація у перші три дні війни в частині отримання зброї.

Я розумію, що податки з продажу алкоголю підуть на наповнення бюджету, що зараз у Сумах практично порожній. Але це дадасть ризиків цивільному населенню і роботи війсковим та поліції. Алкоголь будує іншу реальність.

Щось не так друзі.

З ранком вас, будьте удвічі уважні, бережіть себе", - написала вона.

Її підтримали багато коментаторів.