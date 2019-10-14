Окупанти підірвали міст через річку Сейм

Міст через річку Сейм, підірваний орками.
Це був шлях з Путивля до Сум.
Отделом инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Сумской области повторно отобраны и уже проанализированы пробы воды из р.Сейм....
Госэкоинспекция в Сумской области информирует о результатах анализа проб воды, отобранных в р. Сейм....
Госэкоинспекция получила предварительные результаты анализа проб воды, отобранных в р. Сейм....
Сегодня, 14 октября, в районе села Дичь, что на Бурынщине, государственными инспекторами по охране окружающей среды задержаны двое граждан, которые...
На основании информации, полученной от рыбаков с. Пески Бурынского района о загрязнении акватории р. Сейм между населенными пунктами Теткино Российской...