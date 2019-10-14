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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Окупанти підірвали міст через річку Сейм

Про це повідомляє очільник Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Міст через річку Сейм, підірваний орками.

Це був шлях з Путивля до Сум.

Право Міст Сейм
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