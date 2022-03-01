Де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 3 квітня Інформація актуальна на сьогодні, 3 квітня.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1». Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей. Амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей. Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей. Амбулаторія (вул. Праці, 3) у будівлі дитячої поліклініки та дорослої поліклініки лікарні №4 лікарі ведуть прийом 8:00-12:00. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2». Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 14:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей. У разі необхідності консультації для пацієнтів дитячого віку з амбулаторії на вул. Івана Сірка, 3 медичну допомогу можна отримати в амбулаторії по вул. Привокзальна, 3А. Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 14:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей. Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 14:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.