Де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 3 квітня

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».
Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Праці, 3) у будівлі дитячої поліклініки та дорослої поліклініки лікарні №4 лікарі ведуть прийом 8:00-12:00.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».
Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 14:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
У разі необхідності консультації для пацієнтів дитячого віку з амбулаторії на вул. Івана Сірка, 3 медичну допомогу можна отримати в амбулаторії по вул. Привокзальна, 3А.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 14:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 14:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.