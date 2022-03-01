Сумський студент став п’ятим у Туреччині Гєворг Манукян зупинився за крок від медалі на Grand Slam в Анталії.

У другий змагальний день турніру Великого Шолому в турецькій Анталії збірна України була близькою до дебютної нагороди.

У категорії до 81 кг чудово себе проявив 23-річний студент СумДУ Гєворг Манукян. Українець впевнено виграв свою групу, одержавши 4 перемоги, і впевнено пробився до півфіналу.

На жаль, там наш спортсмен поступився майбутньому чемпіону змагань з Бразиліі Шімідт Гуйлгерме. А у поєдинку за бронзу при досить рівному поєдинку, на Golden Score пропустив кидок від бельгійця Абдули Умаєва.

Для нашого молодого спортсмена це найкращий результат в кар’єрі на турнірах IJG World Tour. Вітаємо і бажаємо не забавляти обертів.

На стадії 1/8 фіналу свою боротьбу припинили наші студентки Анастасія Антіпіна (до 63 кг) та Наталія Чистякова (до 70 кг). Сергій Крівчач (до 81 кг), на жаль, поступився у першому раунді.

3 квітня у заключний змагальний день на татамі вийдуть ще двоє українських дзюдоїстів.