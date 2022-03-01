Міністр охорони здоров'я України побував в Охтирці Про це Віктор Ляшко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Півроку тому відкривав в Охтирці Сумської області приймальне відділення. Обговорювали плани розвитку та підняття заробітних плат для медиків.

Сьогодні побачив іншу Охтирку. Сьогодні - Охтирка місто-герой. І всі хто там - герої: військові, міський голова, медичні працівники, комунальники, лісники та звичайні мешканці міста.

І сьогодні спілкування з медиками вже зовсім інше, і за життєвими пріоритетами, і за емоціями.

Велика подяка всім за їх працю, і щира гордість за роботу медичної системи! Системи, яка в цих, надскладних, умовах не дала збій.

P.s.: і про особливості роботи міністерства наразі - обладнання та ліки до Охтирки доставляв за кермом вантажівки особисто заступник міністра.

Наявність і асортимент ліків в аптечному секторі промоніторив особисто, не все обіцяне дистриб’юторами виконано, відповідні рішення прийняті і в понеділок ліки тиреоїдної групи будуть в аптеках Котельви Сумської області.