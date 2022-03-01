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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:411131

На Сумщині окупанти накопичують військову техніку

Російські окупаційні війська накопичують в Сумській області військову техніку. В одному з районів помічено понад 1000 одиниць.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький під час телемарафону.

"Триває накопичення військ у Конотопському районі. Частково Сумський район. Починаючи від кордону з РФ - Білопільська, Буринська, Путивльська, Новослобідська громади і далі до Конотопа. Дуже складна ситуація", - сказав Живицький.

Глава ОВА додав, що періодично відбуваються зіткнення з окупантами і обстріли українських населених пунктів. Противник розміщує військову техніку між будинками, в селах, на вулицях.

"Тривають обстріли цивільних автомобілів. Сьогодні викрали чоловіка, який віз гуманітарну допомогу. Стріляють по домівках, коли проходять колони техніки. Є загиблі і поранені серед цивільних " - додав Живицький.

Общество
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