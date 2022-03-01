У Конотопі затримали метадонщика Поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків.

Вчора під час патрулювання територію обслуговування поліцейські побачили чоловіка, який при появі правоохоронців почав помітно нервувати.

Працівники поліції вирішили перевірити його документи, ним виявився 29-річний раніше судимий за наркозлочини мешканець Конотопа. В ході поверхневої перевірки поліцейські виявили у чоловіка наркотичний засіб зовні схожий на метадон.

Все виявлене було вилучено та найближчим часом буде направлено на експертне дослідження.

За даним фактом слідчими Конотопського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".