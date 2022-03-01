Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку війни росії проти України З них 153 загинуло та більше 245 поранено.

Триває робота з встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей. Раніше було відомо про 210загиблих дітей в блокадному Маріуполі (дані станом на 27 березня).

Зокрема, 31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з міста Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення.

30 березня на Чернігівщині внаслідок обстрілів двоє дітей отримали поранення.

31 березня на Донеччині до лікувального закладу доставлено 5 неповнолітніх, які отримали поранення внаслідок обстрілу.