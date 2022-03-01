Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:56243

На росії заявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — нібито через авіаудар українців

На нафтобазі у російському Бєлгороді неподалік українського кордону сталася пожежа – про це повідомляють російські ЗМІ.

Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, російські видання "РИА Новости" та РБК

 Гладков заявив, що постраждали двоє - працівники нафтобази.

Він стверджує, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

Пізніше російське видання РБК опублікувало відео вибуху на нафтобазі у Білгороді.

 

На кадрах із камери спостереження спочатку видно кілька спалахів, після чого відбувається вибух.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
У звільненому Тростянці виявлено ще два тіла закатованих мирних жителів
Сегодня 09:39
Підсумки 31 березня на Сумщині
Сегодня 09:38
Продуктові магазини, що працюють 1 квітня в Сумах
Сегодня 09:32
Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку війни росії проти України
Сегодня 09:17
На росії заявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — нібито через авіаудар українців
Сегодня 08:56
Частину тварин із сумського притулку евакуюють до Польщі
Сегодня 08:44
Фейки та маніпуляції, що ворог продукував протягом минулої доби
Сегодня 08:01
Рухатись дорогами двох районів Сумщини небезпечно: рашистів ще повно в області
Сегодня 07:51
Закатований і вбитий росіянами біля Тростянця чоловік – український спортсмен Сергій Проневич
Сегодня 06:44
view counter

Статьи

Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
Вчера 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
Вчера 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
Вчера 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
Вчера 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Вчера 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Подбайте про безпечне листування у месенджерах
27.03.2022 10:50
Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини під час воєнного стану
26.03.2022 13:52
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.