На росії заявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — нібито через авіаудар українців На нафтобазі у російському Бєлгороді неподалік українського кордону сталася пожежа – про це повідомляють російські ЗМІ.

Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, російські видання "РИА Новости" та РБК

Гладков заявив, що постраждали двоє - працівники нафтобази.

Він стверджує, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

Пізніше російське видання РБК опублікувало відео вибуху на нафтобазі у Білгороді.

На кадрах із камери спостереження спочатку видно кілька спалахів, після чого відбувається вибух.