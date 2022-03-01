На росії заявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — нібито через авіаудар українців

Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, російські видання "РИА Новости" та РБК
Гладков заявив, що постраждали двоє - працівники нафтобази.
Він стверджує, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
Пізніше російське видання РБК опублікувало відео вибуху на нафтобазі у Білгороді.
На кадрах із камери спостереження спочатку видно кілька спалахів, після чого відбувається вибух.