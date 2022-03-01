Відзавтра у Сумах планують запустити ще два тролейбусних маршрути З вівторка, 29 БЕРЕЗНЯ відновлюється робота тролейбусних маршрутів #4 та #8.

Тролейбуси курсуватимуть за ЧАСТКОВО ЗМІНЕНИМИ СХЕМАМИ:

#4 відправлятиметься від зупинки "Школа #1"- вул. Петропавлівська - Центральний ринок - пр. Шевченка - вул. Леваневського - вул. Горького- Центральний ринок- Школа #1.

#8 з Хіммістечка слідуватиме у відповідності до маршруту з розворотом на зупинці "Школа #1", БЕЗ ЗАЇЗДУ на зупинку "Аеропорт".

Станом на 29 березня, перевезення пасажирів по місту здійснюватимуть 11 тролейбусів КП "Електроавтотранс".

Час роботи: з 7:00 до 17:00 (час може бути змінено в залежності від ситуації по місту).

Інші маршрути тут: https://facebook.com/story.php?story_fbid=1811816605676291&id=736087446582551