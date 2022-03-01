У бою в під Черніговом загинув конотопчанин Пішов у вічність конотопчанин Головань Євгеній.

Про це повідомляється на сторінці конотопської школи №11.

"Страшна звістка постукала в двері шкільної родини Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.#11: пішов у вічність наш учень, наш випускник, зірка нашої школи Головань Євгеній.

Так, Женя був саме тією яскравою зіркою, але жорстока війна обірвала життя Героя за декілька днів до його 25-річчя.

Він був гарним учнем, справжнім вірним другом, люблячим сином, турботливим старшим братом, юнаком, який завжди першим приходив на допомогу в скрутну хвилину. Женя неодноразово захищав честь школи та класу в спортивних змаганнях не тільки на рівні міста, області, а й держави.

Мужній, сильний, відданий, завжди з доброю посмішкою, він чудово розумів службу, а ще безмежно любив життя, яке віддав за наше майбутнє, захищаючи Батьківщину від російських загарбників.

Ти назавжди залишишся в наших серцях!

Вічна пам'ять Герою України!

Вічна шана і слава!".