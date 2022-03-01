Де сьогодні можна придбати продукти в Сумах

Сьогодні, 28 березня, в місті працюють продуктові магазини:АТБ-маркет з 8:00 до 15:00:
вул. Охтирська, 4А
вул. Героїв Крут, 76/3
пр-т М. Лушпи, 12
вул. Харківська, 5/1
вул. Іллінська, 51/1
вул. СКД, 20
вул. Г. Кондратьєва, 181
АМБАР-маркет з 8:00 до 18:00
М'ЯСОМАРКЕТ з 09:00 до 15:00:
вул. Штепівська, 1
вул. Роменська, 77
вул. Петропавлівська, 76
вул. Супруна, 3А
пр-т М. Лушпи, 13 і 39А
вул. Героїв Крут, 60/4
вул. Троїцька, 29
вул. Ковпака 59/4
М'ЯСНІ МАГАЗИНИ з 9:00 до 16:00:
вул. Кооперативна, 1
вул. Чорновола, 78
пр-т Курський, 133
вул. Харківська, 12
вул. СКД, 8
вул. Металургів, 13
вул. Супруна, 14
вул. Героїв Крут, 36Б
вул. Інтернаціоналістів, 21
Центральний ринок, вул. Засумська, 1
НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 16:30:
вул. СКД, 48
пр-т Курський, 81
вул. Роменська, 90
ДАРИ МОРЯ з 8:30 до 15:00
САМ МАРКЕТ з 8.00 до 16.00:
вул. Металургів 17/1
пр-т М. Лушпи, 39 і 7/1
пров. 9-го Травня, 10
вул. Харківська, 9
пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ "Маяк")
вул. Героїв Крут, 60,
вул. Петропавлівська, 76
вул. Інтернаціоналістів, 21
КОШИК
ПРОДУКТОВА ХАТКА:
вул. Охтирська, 26
вул. СКД, 22
вул. Лисенка, 10
вул. Г. Кондратьєва, 165
вул. Привокзальна, 31
ХЛІБНІ КІОСКИ:
9-ка ринок,
вул. Леваневского ринок (вул. Горького),
вул. Металургів (біля САМ маркет),
вул. Реміснича (торговельний ряд),
Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва),
зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти").