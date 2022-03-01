Тіла російських військових, які загинули в Сумах на початку війни, досі не забрали Тіла російських військових, які загинули на Сумщині в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну досі не забрали їхні товариші по службі. Нині трупи у спецпакетах знаходяться просто неба.

"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу, перш за все екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", – розповів Суспільному в.о. директора управління охорони здоров'я Сумської обласної військової адміністрації Анатолій Котляр.

Тіла – без документів, впізнавальних знаків і їх важко ідентифікувати. "По нормі гуманітарного міжнародного права, треба взяти біологічні забори для того, щоб потім визначити по ДНК – хто це", – розповідає Анатолій Котляр.

Щоб зберігати трупи, Сумська військова адміністрація замовила 10 рефрижераторів. Утім, через блокування залізниці їх не змогли доставити. Тому знайдені тіла військовослужбовців армії агресора зараз упаковують в поліетиленові пакети і зберігають їх. "Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після того, як переможемо, ми кожного з них ідентифікуємо і повернемо їхнім батькам" – говорить Анатолій Котляр.

Місце, де будуть тимчасово ховати загиблих, поки не визначили. За словами Анатолія Котляра, цим займуться днями.