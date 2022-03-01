У Тростянці в бою з рашистами загинув тероборонець 21 березня 2022 року в бою за визволення міста Тростянець героїчною смертю загинув член добровольчого формування Тростянецької територіальної громади №1 МАРТИНОВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ.

Іван був надзвичайно доброю і справедливою людиною, був одним із перших добровольців, що зараз із збройними силами воюють проти російських окупантів.

Під час бою Іван Петрович знаходився на першій лінії вогню та загинув намагаючись звільнити своє рідне місто….. Нині він назавжди в нашій пам’яті…

У Івана Петровича залишилися жінка та діти, яким ми від всієї нашої громади співчуваємо в цю тяжку для родини мить…..

Ми всі разом тужимо в глибокій скорботі…

Хай земля буде пухом… Вічна пам’ять герою…

Тростянецька міська рада