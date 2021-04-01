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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:19145

У Шостці викрили жінку з контрафактними цигарками

Понад тисячу пачок цигарок без марок акцизного податку та гроші від продажу цієї продукції вилучили співробітники поліції в 36-річної місцевої мешканки, яка на місцевому ринку займалася незаконним продажем підакцизного товару.

Під час патрулювання території ринку в Шостці дільничні офіцери поліції побачили жінку, яка займалася продажем тютюнових виробів, що не мали марок акцизного податку. 
У неї поліцейські вилучили 1 100 пачок цигарок різних марок, а також 15 000 гривень, які жінка отримала від реалізації цієї контрафактної продукції. 
Відносно правопорушниці поліцейські склали адміністративний протокол за ознаками ч. 1 ст. 156 (Порушення правил торгівлі тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Право Контрафакт Цигарки
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