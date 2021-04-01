У Шостці викрили жінку з контрафактними цигарками

В Шостке участковые офицеры полиции разоблачили женщину, которая на рынке занималась незаконной продажей сигарет....
Полицейские Конотопского районного отдела полиции разоблачили мужчину, устроившего дома подпольное производство контрафактного алкоголя....
Правоохранители в рамках проведения комплекса мероприятий по противодействию уголовным правонарушениям в сфере обращения спирта, ликероводочных и табачных изделий разоблачили женщину,...
В рамках проведения мероприятий по противодействию уголовным правонарушениям в сфере обращения спирта, ликероводочных и табачных изделий, сотрудниками управления превентивной деятельности...
Сообщено о подозрении группе из трех человек, у которых изъято 3 тонны спирта сомнительного происхождения на более 1 млн грн....