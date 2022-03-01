На Сумщині за минулу добу рятувальники чотири рази ліквідовували загоряння сухостою (ВІДЕО) 21 березня о 16:02 до Служби порятунку надійшов виклик про загоряння сухої рослинності на території одного із садових товариств у м. Середино-Буда.

На момент прибуття підрозділів вогонь охопив площу до 1,2 га. Під час ліквідації наслідків пожежі, рятувальникам вдалося врятувати від полум’я три дачні будинки.

Цього ж дня, рятувальники тричі залучалися на гасіння сухої трави в дачних масивах «Любитель» та «Любитель-2», що належать Шосткинський ТГ. Загальная площа, яку охопив вогонь становила 5 га. Рятувальникам знадобилося майже 8 тонн води, аби приборкати загоряння.

У всіх випадках причиною пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Рятувальники вкотре звертаються до громадян та закликають не випалювати сухостій, особливо у цей не легкий час! НЕ ПАЛІТЬ ТРАВУ, НЕ ДОПОМАГАЙТЕ ВОРОГУ!