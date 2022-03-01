Рашисти продовжують вбивати мирних жителів Тростянця

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 20 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, з важкої артилерії обстріляли житлові будинки мешканців міста Тростянець. Окупанти фактично знищили декілька будинків та вбили трьох пенсіонерів, які там проживали. Унаслідок обстрілу загинули 64-річний Валентин Васильович, 70-річний Микола Тихонович та 73-річна Катерина Петрівна.
Разом з тим, пошкоджено іще декілька багатоквартирних житлових будинків та магазин.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим відділення поліції #1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.