Рашисти продовжують вбивати мирних жителів Тростянця Окупанти продовжують вбивати мирних жителів та нищити цивільну інфраструктуру міста Тростянець.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, з важкої артилерії обстріляли житлові будинки мешканців міста Тростянець. Окупанти фактично знищили декілька будинків та вбили трьох пенсіонерів, які там проживали. Унаслідок обстрілу загинули 64-річний Валентин Васильович, 70-річний Микола Тихонович та 73-річна Катерина Петрівна.

Разом з тим, пошкоджено іще декілька багатоквартирних житлових будинків та магазин.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим відділення поліції #1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.