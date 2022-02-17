Під час боїв у Сумах загинув колишній патрульний Олександр Дружинін На службі Сашко користувався неабиякою повагою та авторитетом серед колег.

Він ніколи не боявся брати на себе відповідальність та вмів швидко приймати виважені рішення.

До прикладу тут, Олександр через вікно поліз до квартири, аби допомогти літній жінці у новорічну ніч.

Сашко завжди гідно боронив свою країну, як на службі, так й поза нею.

Управління патрульної поліції в Сумській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Ми сумуємо разом з вами з приводу цієї тяжкої втрати.

Світла пам'ять тобі, друже... Ми обов'язково переможемо.

Хто хоче допомогти родині Олександра Дружиніна надаю номер картки його матері 5168 7450 1749 3708.

Патрульна поліція Сумщини