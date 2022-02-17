Медичні заклади у Сумах, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри (7 березня)

КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» СМР.
Амбулаторія (вул. Іллінська 48-50) 08:00 - 12:00, прийом веде лікар для дорослих та дітей.
Амбулаторія (вул. Аніщенко, 10) 08:00 - 12:00, прийом веде лікар для дорослих та дітей.
Амбулаторія (вул. Праці,3) 08:00 - 12:00, прийом веде лікар – педіатр (в будівлі дитячої поліклініки) та лікар (в будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4).
Амбулаторія(вул. Ковпака, 7) 08:00 - 12:00, прийом веде лікар для дорослих та дітей.
КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» СМР.
Амбулаторія (вул. Привокзальна, буд. 3А), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих та дітей.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка, буд. 33/1), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих та дітей.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка, буд. 3), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі - педіатри.
Амбулаторія (вул. Паркова, буд. 1), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих та дітей.
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. М. Вовчок, 2) прийом веде лікар – терапевт (для дорослих) з 09:00 до 12:00.
Окрім того, сьогодні з 8:00 до 16:00 працюють дитячі поліклініки, де ведуть прийом кардіолога, невропатолог, хірург та інші вузькі спеціалісти.