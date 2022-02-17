Медичні заклади у Сумах, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри (7 березня)

Амбулаторія (вул. Праці,3) 08:00 - 12:00, прийом веде лікар – педіатр (в будівлі дитячої поліклініки) та лікар (в будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4).

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. М. Вовчок, 2) прийом веде лікар – терапевт (для дорослих) з 09:00 до 12:00.

Окрім того, сьогодні з 8:00 до 16:00 працюють дитячі поліклініки, де ведуть прийом кардіолога, невропатолог, хірург та інші вузькі спеціалісти.