Добровільна і не тільки у Сумах без води: куди підвозитимуть воду Сьогодні, 7 березня, через порив водопроводу діаметром 100 мм по вулиці Руднєва, 30 припинено подачу води до будинків району Добровільної.

Через порив водомережі діаметром 100 мм у провулку Білгородський, 16 припинено водопостачання будинків у провулку Білгородський.

У зв'язку з продовженням аварійно-ремонтних робіт на зовнішній водопровідній мережі по вулиці Білопільський шлях, 32 з 9:00 буде організовано підвіз технічної води до будинку 59 по вулиці Білопільський шлях (Тепличний)

У зв'язку з вчорашньою аварією на водопровідному вводі у підвальному приміщенні по вулиці Петропавлівська, 90 з 9:30 буде організовано підвіз води до будинку 78 по вулиці Петропавлівська ( магазин "САМ").

Ремонтні роботи із усунення аварій виконуються. Після їхнього завершення водопостачання буде відновлено.

Тримаймося!

КП "Міськводоканал"