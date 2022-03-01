Добровільна і не тільки у Сумах без води: куди підвозитимуть воду

Через порив водомережі діаметром 100 мм у провулку Білгородський, 16 припинено водопостачання будинків у провулку Білгородський.
У зв'язку з продовженням аварійно-ремонтних робіт на зовнішній водопровідній мережі по вулиці Білопільський шлях, 32 з 9:00 буде організовано підвіз технічної води до будинку 59 по вулиці Білопільський шлях (Тепличний)
У зв'язку з вчорашньою аварією на водопровідному вводі у підвальному приміщенні по вулиці Петропавлівська, 90 з 9:30 буде організовано підвіз води до будинку 78 по вулиці Петропавлівська ( магазин "САМ").
Ремонтні роботи із усунення аварій виконуються. Після їхнього завершення водопостачання буде відновлено.
Тримаймося!
КП "Міськводоканал"