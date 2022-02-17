Голодні рашисти змушують жителів Сумщини наводити знищений міст Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці 93-тьої ОМБр Холодний Яр.

"Російські окупанти використовують місцевих жителів України для відновлення пошкодженої інфраструктури, щоб просуватися вперед. Так, мешканців села Московський Бобрик на Сумщині під дулами автоматів примушують відновлювати знищений міст через населений пункт Кам’яне.

Також окупанти грабують місцеві магазини та цивільних громадян, адже їхнє керівництво не спроможне організувати забезпечення своєї армії навіть продуктами харчування.

Ці ганебні вчинки військових російської армії носять масовий характер. Тому наша спільна задача - повне відновлення цілісності України та очищення її від путінських "освободітєлєй", - йдеться в повідомленні.