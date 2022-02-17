Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:3428

Кіберполіція створила бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні

Окупант для прикриття військових злочинів та виправдання збройної агресії проти України використовує тотальну цензуру підконтрольних ЗМІ, здійснює тиск на журналістів.

Аби донести правдиву інформацію до громадян РФ, кіберполіція запустила спеціальний бот "Letters of Truth".

За допомогою боту кожен українець може направити лист росіянам і повідомити про факти військової агресії проти наших співвітчизників.

Не залишайтеся байдужими! Долучайтеся!

https://t.me/lettersoftruthbot

Общество Бот Війна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Автомобілістам: якщо закінчився термін дії документів
Сегодня 13:52

Автомобілістам: якщо закінчився термін дії документів

В Україні на час військового стану подовжено термін дії документів....

Конфісковане майно піде для потреб Збройних Сил
28.02.2022 11:34

Конфісковане майно піде для потреб Збройних Сил

26 лютого 2022 року Уряд прийняв розпорядження № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил»...

Ворог залишає знаки, аби краще орієнтуватися - знищуємо їх!
24.02.2022 20:12

Ворог залишає знаки, аби краще орієнтуватися - знищуємо їх!

Російські окупанти залишають по собі мітки на дорогах для того, щоб краще орієнтуватися на українській землі....

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
Сегодня 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
Вчера 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
Вчера 09:18
Кіберполіція створила бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні
Сегодня 19:34
П’яні російські військові тримають жителів Тростянця фактично у заручниках
Сегодня 19:23
АТБ оприлюднив список опорних магазинів для Києва, Харкова, Сум та Миколаєва
Сегодня 19:08
У Тростянці байрактар знищив російську САУ (відео)
Сегодня 18:21
У Конотопі окупанти вбили батька та поранили його сина
Сегодня 17:03
Відкриті офіційні рахунки для допомоги сумській ТрО (НАТО)
Сегодня 16:35
Окупанти віддали нам трьох полонених мирних мешканців, – мер Конотопа
Сегодня 16:25
У Кролевці вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля
Сегодня 16:06
Рашисти заблокували роботу швидкої допомоги в Тростянці
Сегодня 14:41
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
Сегодня 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
17.02.2022 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
17.02.2022 12:25
«Питання безпеки мешканців області потребують детального вивчення» - Євген Южаков
17.02.2022 11:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.