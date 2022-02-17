Кіберполіція створила бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні Окупант для прикриття військових злочинів та виправдання збройної агресії проти України використовує тотальну цензуру підконтрольних ЗМІ, здійснює тиск на журналістів.

Аби донести правдиву інформацію до громадян РФ, кіберполіція запустила спеціальний бот "Letters of Truth". За допомогою боту кожен українець може направити лист росіянам і повідомити про факти військової агресії проти наших співвітчизників. Не залишайтеся байдужими! Долучайтеся! https://t.me/lettersoftruthbot