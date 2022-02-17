Кіберполіція створила бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні

Аби донести правдиву інформацію до громадян РФ, кіберполіція запустила спеціальний бот "Letters of Truth".
За допомогою боту кожен українець може направити лист росіянам і повідомити про факти військової агресії проти наших співвітчизників.
Не залишайтеся байдужими! Долучайтеся!
В Україні на час військового стану подовжено термін дії документів....
26 лютого 2022 року Уряд прийняв розпорядження № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил»...
Російські окупанти залишають по собі мітки на дорогах для того, щоб краще орієнтуватися на українській землі....