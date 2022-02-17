Автомобілістам: якщо закінчився термін дії документів В Україні на час військового стану подовжено термін дії документів.

Документи - посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України.

Ви зможете замінити їх після скасування воєнного стану в країні і поновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС.

Урядом затверджена Постанова КМУ від 28 лютого 2022 року № 165, яка передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.