Автомобілістам: якщо закінчився термін дії документів

Документи - посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України.
Ви зможете замінити їх після скасування воєнного стану в країні і поновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС.
Урядом затверджена Постанова КМУ від 28 лютого 2022 року № 165, яка передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.
26 лютого 2022 року Уряд прийняв розпорядження № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил»...
Російські окупанти залишають по собі мітки на дорогах для того, щоб краще орієнтуватися на українській землі....