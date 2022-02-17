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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:52225

Автомобілістам: якщо закінчився термін дії документів

В Україні на час військового стану подовжено термін дії документів.

Документи - посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України.

Ви зможете замінити їх після скасування воєнного стану в країні і поновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС.

Урядом затверджена Постанова КМУ від 28 лютого 2022 року № 165, яка передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.

Общество Війна Посвідчення водія Свідоцтва про реєстрацію
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