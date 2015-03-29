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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 06:58210

На кордоні Сумщини чутно залпи

Сьогодні, 24 лютого, в районі Юнаківки Сумського району чутно залпи та вибухи.

Про це повідомили Данкор онлайн місцеві жителі. Кононада розпочалася близько 6.00 ранку.

Від Юнаківки до кордону з РФ близько 5 км.

Право Агрессия России
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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Афиша

Вісім люблячих жінок
Вісім люблячих жінок
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Попелюшка
Попелюшка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Концерт органної музики
Концерт органної музики
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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