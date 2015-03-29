На кордоні Сумщини чутно залпи

Про це повідомили Данкор онлайн місцеві жителі. Кононада розпочалася близько 6.00 ранку.
Від Юнаківки до кордону з РФ близько 5 км.
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