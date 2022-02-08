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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:38306

Глава ОГА успокоил сумчан, опубликовав кризисную памятку

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий опубликовал в Фейсбуке памятку «Как действовать в кризисной ситуации?».

«Памятка гражданскому населению. Подробные разъяснения, что делать.

Ознакомлен = вооружен.

Сохраняйте спокойствие, все будет хорошо!», - написал чиновник.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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