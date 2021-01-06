У Сумах шукають амбасадорів міста Агенція промоції “Суми” повідомила про набір до Школи амбасадорів .

Агенції промоції “Суми” оголосила набір до “Школи амбасадорів міста Суми: креативні рішення”. Вона діятиме з 25 по 27 лютого в онлайн-режимі. Протягом цього часу кандидати вивчатимуть історію Сум, більше дізнаються про сьогодення регіону, обговорять важливі профільні питання та попрацюють над своїми навичками проєктного менеджменту. По закінченню “Школи” вони зможуть презентувати проєкт для фестивалів “Ніч міста” та “Ніч музеїв”.

Цей проєкт буде реалізовано за підтримки Британської Ради в Україні в рамках конкурсу проєктів соціальної дії. Анкету для участі можна заповнити за посиланням. Відібраним кандидатам надійде детальніша інформація про “Школу”.