На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1671 человека: 21 летальный исход

По состоянию на 12 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 171 653 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3097 летальных исходов, за минувшие сутки – 21 (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 4, Сумской р-н – 5, Шосткинский р-н – 5).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 140 767 человек, из них за прошедшие сутки – 1575 (Конотопский р-н – 310, Ахтырский р-н – 225, Роменский р-н – 14, Сумской р-н – 664, Шосткинский р-н – 362).
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