Суд признал виновным бывшего первого заммэра Сум Владимира Войтенко

Заречный суд в Сумах признал виновным бывшего первого заместителя городского головы Сум Владимира Войтенко. Он лишается права занимать руководящие должности сроком на три года и должен компенсировать потерпевшим моральный ущерб. Войтенко обвинялся в нарушении трудового законодательства – увольнении работников, в том числе двух беременных женщин по личным мотивам, пишет Суспільне.
Приговор огласил 8 февраля судья Алексей Сибилев.
Напомним: в 2016 году во время реорганизации департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета были уволены часть работников, в том числе руководитель Анатолий Жук (который был убит в 2018 году) и две беременные женщины.
В прокуратуре считают, что Войтенко руководствовался личной неприязнью к Анатолию Жуку и тем людям, которые его поддерживали.
Позиция Войтенко по этому поводу: дело заангажировано, а сам он в то время действовал законным способом.
В настоящее время Владимир Войтенко является депутатом Сумского областного совета и советником мэра Сум. В 2020 году он был избран от ВО «Батькивщина».
Напомним: в 2020 году суд оправдал Войтенко по делу о кнопкодавстве. Тогда его обвиняли в голосовании чужой карточкой на сессии горсовета 2015 года. Голосование касалось утверждения итогов конкурса на вывоз мусора.
Также его подозревали в избиении предпринимательницы и давлении на судью.
Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении на то время первого заместителя Сумского городского головы Владимира Войтенко, который обвинялся в грубом нарушении законодательства о труде, совершенном повторно. По приговору Заречного районного суда г. Сумы 8 февраля 2022 года обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 172 УК Украины и ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. На основании ст. 49, ч. 5, ст. 74 УК Украины, обвиняемый освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.
Напомним, что первый заместитель Сумского городского головы, действуя по мотивам личных неприязненных отношений, неоднократно инициировал увольнение директора Департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука Сумского городского совета с занимаемой должности. Однако руководитель указанного учреждения восстанавливался через суд. Тогда Сумским городским советом осуществлена ликвидация Департамента градостроительства и земельных отношений, которая судом признана незаконной. Главой комиссии по прекращению – ликвидатором назначен первый заместитель городского головы. Таким образом, должностным лицом, грубо нарушая законодательство о труде и требования ст. 43 Конституции Украины, уволены с работы руководителя и 33 работников Департамента, в том числе две беременные женщины.
Справка: обвинительный акт направлен в суд 12 декабря 2016 года. Действия первого заместителя Сумского городского головы квалифицированы по ч. 2 ст. 172 УК Украины. После изучения приговора прокуратура примет решение об его обжаловании.
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