Завтра вынесут приговор бывшему первому заммэра Сум

По материалам дела Владимир Войтенко обвиняется в незаконном увольнении работников с работы по личным мотивам, квалифицирующими признаками которого являются действия, совершенные повторно и в отношении беременных женщин, гражданок Д. и Р.
Председательствующий судья Сибилев А.В. Поиск информации о стадиях рассмотрения дела можно осуществить на портале «Судебная власть» № 591/6692/16-к.
Суд признал первого заместителя мэра Сум Владимира Войтенко невиновным....
По делу в отношении первого заместителя городского головы г. Сумы Владимира Войтенко суд удалился в совещательную комнату....
Спустя месяц Александр Лысенко снова перераспределил обязанности между своими замами....
Рассмотрение дела по обвинению первого заместителя Сумского городского головы будет продолжено 5 августа....
Первый заместитель городского головы Владимир Войтенко подал в НАПК декларацию о доходах за 2019 год....