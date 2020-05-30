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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:05308

Завтра вынесут приговор бывшему первому заммэра Сум

Совещательную комнату по делу по обвинению первого заместителя Сумского городского головы Владимире Войтенко (которым он был на момент происшествия), в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК Украины продлено до 8 февраля 2022 в 8:00.

По материалам дела Владимир Войтенко обвиняется в незаконном увольнении работников с работы по личным мотивам, квалифицирующими признаками которого являются действия, совершенные повторно и в отношении беременных женщин, гражданок Д. и Р.

Председательствующий судья Сибилев А.В. Поиск информации о стадиях рассмотрения дела можно осуществить на портале «Судебная власть» № 591/6692/16-к.

Право Владимир Войтенко
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Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
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11.50
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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