Завтра вынесут приговор бывшему первому заммэра Сум Совещательную комнату по делу по обвинению первого заместителя Сумского городского головы Владимире Войтенко (которым он был на момент происшествия), в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК Украины продлено до 8 февраля 2022 в 8:00.

По материалам дела Владимир Войтенко обвиняется в незаконном увольнении работников с работы по личным мотивам, квалифицирующими признаками которого являются действия, совершенные повторно и в отношении беременных женщин, гражданок Д. и Р.

Председательствующий судья Сибилев А.В. Поиск информации о стадиях рассмотрения дела можно осуществить на портале «Судебная власть» № 591/6692/16-к.