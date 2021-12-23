На Сумщине задержали очередного наркоторговца В четверг, 3 февраля, в г. Тростянец под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину во время сбыта 15 г марихуаны.

Решается вопрос о вручении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Более того, в отношении указанного мужчины идет судебное разбирательство дела по обвинению в незаконном хранении наркотических средств. В этот раз ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.