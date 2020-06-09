У Сумах відзначать Всесвітній день читання вголос

Всесвітній день читання вголос – свято, яке відзначається щороку за ініціативи міжнародного проєкту “LitWorld”, який запровадив цей день у 2010 році. На цей час його відзначатимуть 2 лютого, у Сумах – також. Мета свята – заохотити людей (зокрема молодь) до читання та вивчення літератури, її обговорення.
У Сумах Всесвітній день читання вголос відзначать заходами, які будуть проведені в міських бібліотеках. 1 лютого у бібліотеці-філії №1 проведуть вечір читацьких захоплень “Читаюче покоління – надія України”, філія №3 підготувала челендж “Твої помічники у книзі, четверта філія організувала театралізовані голосні читання “Книга збирає друзів”, у бібліотеки-філії №8 челендж пройде в онлайн-форматі під назвою “Читання дарує крила!”, а чотирнадцята філія проведе акцію “Діти читають дорослим”.
Крім того, 8 лютого відзначають День безпеки в Інтернеті. На честь нього у центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка 3 лютого пройде навігатор “Безпечний інтернет”.
Бібліотека-філія № 17 запустила у мережі Facebook челендж із назвою #КНИЖКОМАСКА....
Библиотеки городской централизованной библиотечной системы перешли на летний график работы для удобства ценителей литературы....
О работе Сумской городской централизованной библиотечной системы в условиях «адаптивного» карантина сообщает сайт мэрии....
В Сумской библиотеке показали, как работают в условиях ослабления карантина....
С 10 июня библиотеки Сумской городской централизованной библиотечной системы восстанавливают обслуживание пользователей....