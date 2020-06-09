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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах відзначать Всесвітній день читання вголос

У міських бібліотеках міста Суми проведуть відповідні заходи.

Всесвітній день читання вголос – свято, яке відзначається щороку за ініціативи міжнародного проєкту “LitWorld”, який запровадив цей день у 2010 році. На цей час його відзначатимуть 2 лютого, у Сумах – також. Мета свята – заохотити людей (зокрема молодь) до читання та вивчення літератури, її обговорення.

У Сумах Всесвітній день читання вголос відзначать заходами, які будуть проведені в міських бібліотеках. 1 лютого у бібліотеці-філії №1 проведуть вечір читацьких захоплень “Читаюче покоління – надія України”, філія №3 підготувала челендж “Твої помічники у книзі, четверта філія організувала театралізовані голосні читання “Книга збирає друзів”, у бібліотеки-філії №8 челендж пройде в онлайн-форматі під назвою “Читання дарує крила!”, а чотирнадцята філія проведе акцію “Діти читають дорослим”.

Крім того, 8 лютого відзначають День безпеки в Інтернеті. На честь нього у центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка 3 лютого пройде навігатор “Безпечний інтернет”. 

 
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