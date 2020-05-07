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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Челендж #КНИЖКОМАСКА проходить у Сумах

Бібліотека-філія № 17 запустила у мережі Facebook челендж із назвою #КНИЖКОМАСКА.

Мета заходу – показати, що сумчани люблять книги та читають їх.  

Для того, щоб взяти участь, необхідно опублікувати своє фото з книгою та додати хештег #КНИЖКОМАСКА. Також потрібно позначити своїх друзів, яким бажаєте передати естафету.

В умовах карантину у багатьох людей з’явилося більше вільного часу. Тому зараз люди мають більше часу для читання. Спочатку активними були бібліотекарі, а вже зараз челендж підхопили читачі різних категорій майже всіх книгозбірень, серед яких і бібліотека-філія № 3.

Сумські бібліотекарі запрошують до участі всіх сумчан, адже читати – це важливо.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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