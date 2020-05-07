Челендж #КНИЖКОМАСКА проходить у Сумах

Мета заходу – показати, що сумчани люблять книги та читають їх.
Для того, щоб взяти участь, необхідно опублікувати своє фото з книгою та додати хештег #КНИЖКОМАСКА. Також потрібно позначити своїх друзів, яким бажаєте передати естафету.
В умовах карантину у багатьох людей з’явилося більше вільного часу. Тому зараз люди мають більше часу для читання. Спочатку активними були бібліотекарі, а вже зараз челендж підхопили читачі різних категорій майже всіх книгозбірень, серед яких і бібліотека-філія № 3.
Сумські бібліотекарі запрошують до участі всіх сумчан, адже читати – це важливо.
Библиотеки городской централизованной библиотечной системы перешли на летний график работы для удобства ценителей литературы....
О работе Сумской городской централизованной библиотечной системы в условиях «адаптивного» карантина сообщает сайт мэрии....
В Сумской библиотеке показали, как работают в условиях ослабления карантина....
С 10 июня библиотеки Сумской городской централизованной библиотечной системы восстанавливают обслуживание пользователей....
Працівники міської централізованої бібліотечної системи підготували для сумчан добірку віртуальних заходів та пошукових сайтів про загиблих під час Другої світової...