Стали известны подробности аварии в Белополье, где водитель сбил пешехода 20 января, в 15.45 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Гагарина в Белополье произошло ДТП.

Свидетели произошедшего увидели, что автомобиль «Форд» сбил человека. Пострадавший был в сознании. Водитель сначала покинул место происшествия, потом вернулся.

Выехав на место аварии, полицейские выяснили все обстоятельства и установили водителя и пострадавшего: оба они – жители Белополья.

Как стало известно, водитель «Форда», двигаясь в попутном направлении, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, причинив ему телесные повреждения (закрытую черепно-мозговую травму и ссадины).

На сегодняшний день водитель автомобиля сдал все необходимые анализы на определение содержания алкоголя в организме, ведутся следственные действия, пишет Белополье.City.