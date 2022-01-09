Сумской футзалист едет на ЕВРО-2022

Главный тренер национальной мужской сборной Украины Александр Косенко определил состав команды, которая отправится в Нидерланды на матчи финальной части Евро-2022.
Список игроков
Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко
Универсалы: Петр Шотурма, Михаил Зварыч, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Игорь Чернявский, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.
Добавим, что стартовать на турнире украинцы 19 января. В ближайшую среду наша команда проведет стартовый поединок группового этапа против Нидерландов.
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