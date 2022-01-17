На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 189 человек

По состоянию на 17 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 135 292 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2906 летальных исходов, за минувшие сутки – 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 826 человек, из них за минувшие сутки – 73 (Сумской р-н – 73).
За неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 57%....
COVID-19 подтвердили у 455 человек (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 66, Роменский р-н – 14, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 562 человек (Конотопский р-н – 42, Ахтырский р-н – 63, Роменский р-н – 36, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 538 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 69, Роменский р-н – 43, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 510 человек (Конотопский р-н – 43, Ахтырский р-н – 74, Роменский р-н – 33, Сумской р-н –...