На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 189 человек COVID-19 подтвердили у 189 человек (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 25, Роменский р-н – 8, Сумской р-н – 138).

По состоянию на 17 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 135 292 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2906 летальных исходов, за минувшие сутки – 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 826 человек, из них за минувшие сутки – 73 (Сумской р-н – 73).