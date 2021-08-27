В Сумах полицейские задержали наркодилеров (видео) 10 января работники управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления полиции и с привлечением сотрудников отделения тактической поддержки управления патрульной полиции в Сумской области задержали группу лиц, являвшихся курьерами одного из Интернет-магазинов по распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории Сумской области.

В ходе отработки информации о сбыте наркотических средств бесконтактным способом, в рамках уголовного производства по ст. 307 Уголовного кодекса Украины, во время разложения наркотических средств путем так называемых закладок правоохранители задержали двух жителей г. Сумы, которые распространяли наркотические средства и психотропные вещества на территории Сумской области.

В ходе обыска по месту проживания мужчин и в транспортном средстве, которым они пользовались, обнаружено и изъято более 200 упаковок наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных для сбыта, общим весом около 1 кг. Среди изъятого: каннабис, амфетамин и PVP-соли, относящиеся к новым психоактивным веществам.

Один из фигурантов дела уже задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и внесении сведений в ЕРДР по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 12 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.