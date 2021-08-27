На Сумщине будут судить двух наркоторговцев У них изъято более 300 таблеток наркотических и сильнодействующих лекарственных средств.

Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, полученных мошенническим путем (ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 308 и ч. 1 ст. 321 УК Украины). Судить будут также его сообщника, который реализовывал наркотики (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, таблетки обвиняемый получал мошенническим путем. В частности, он стоял на учете одновременно в шести столичных медицинских центрах как наркозависимое лицо, требующее заместительной поддерживающей терапии. Поэтому по рецептам получал медицинские препараты, которые лично или с помощью сообщника реализовывал заинтересованным лицам.

Противоправную деятельность указанных лиц прекращено 10 июня 2021 года. Одного из них задержали во время сбыта «метадона». Другой в это время занимался расфасовкой наркотиков для продажи. Во время обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 160 таблеток наркотического средства «метадон», 144 таблетки «димедрола», 130 г маковой соломки, листки назначения наркотических средств и свыше 5 тыс. долларов США.

Досудебное расследование проведено следователями отделения полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.