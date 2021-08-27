Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:14386

На Сумщине будут судить двух наркоторговцев

У них изъято более 300 таблеток наркотических и сильнодействующих лекарственных средств.

Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, полученных мошенническим путем (ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 308 и ч. 1 ст. 321 УК Украины). Судить будут также его сообщника, который реализовывал наркотики (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, таблетки обвиняемый получал мошенническим путем. В частности, он стоял на учете одновременно в шести столичных медицинских центрах как наркозависимое лицо, требующее заместительной поддерживающей терапии. Поэтому по рецептам получал медицинские препараты, которые лично или с помощью сообщника реализовывал заинтересованным лицам.

Противоправную деятельность указанных лиц прекращено 10 июня 2021 года. Одного из них задержали во время сбыта «метадона». Другой в это время занимался расфасовкой наркотиков для продажи. Во время обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 160 таблеток наркотического средства «метадон», 144 таблетки «димедрола», 130 г маковой соломки, листки назначения наркотических средств и свыше 5 тыс. долларов США.

Досудебное расследование проведено следователями отделения полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Наркодилеры
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Статьи

Студентська РАБсила. Що сталося із сумським студентом на практиці за кордоном – розслідування (відео)
Сегодня 10:10
Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.