В центре Кролевца сгорела кровля у трех магазинов Сегодня, 11 января, ранним утром, в дежурную часть 17 ГПСЧ 4 ГПСЗ в Кролевце, случайный прохожий сообщил о возгорании здания магазина.

Как стало известно, что загорелась крыша одного из магазинов, и огонь быстро распространился на смежно расположенные кровли торговых точек. Спасателям удалось потушить пожар. Причины возгорания устанавливаются, а также подсчитываются убытки, пишет Голос громад.