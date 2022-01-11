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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:13348

В центре Кролевца сгорела кровля у трех магазинов

Сегодня, 11 января, ранним утром, в дежурную часть 17 ГПСЧ 4 ГПСЗ в Кролевце, случайный прохожий сообщил о возгорании здания магазина.

Как стало известно, что загорелась крыша одного из магазинов, и огонь быстро распространился на смежно расположенные кровли торговых точек.

Спасателям удалось потушить пожар. Причины возгорания устанавливаются, а также подсчитываются убытки, пишет Голос громад.

Общество Пожар
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