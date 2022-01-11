В центре Кролевца сгорела кровля у трех магазинов

Как стало известно, что загорелась крыша одного из магазинов, и огонь быстро распространился на смежно расположенные кровли торговых точек.
Спасателям удалось потушить пожар. Причины возгорания устанавливаются, а также подсчитываются убытки, пишет Голос громад.
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