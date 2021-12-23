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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:20472

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 188 человек

COVID-19 подтвердили у 188 человек (Конотопский р-н – 36, Ахтырский р-н – 8, Роменский р-н – 24, Сумской р-н – 113, Шосткинский р-н – 7).

По состоянию на 30 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 787 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2822 летальных исхода, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 3, Сумской р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 125 215 человек, из них за прошедшие сутки – 216 (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 12, Сумской р-н – 121, Шосткинский р-н – 26).

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Общество Коронавирус
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11.00; 14.00
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18.00
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Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
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