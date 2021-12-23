На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 188 человек

По состоянию на 30 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 787 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2822 летальных исхода, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 3, Сумской р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 125 215 человек, из них за прошедшие сутки – 216 (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 12, Сумской р-н – 121, Шосткинский р-н – 26).
Как сообщил во время видеоселекторного совещания главный санитарный врач области Владимир Збаражский, следующий пик заболеваемости COVID-19 следует ожидать уже в...
COVID-19 подтвердили у 112 человек (Конотопский р-н – 13, Ахтырский р-н – 12, Роменский р-н – 15, Сумской р-н –...
Об этом сегодня, 28 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
СOVID-19 подтвердили у 56 человек (Конотопский р-н – 6, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 40)....
COVID-19 подтвердили у 38 человек (Конотопский р-н – 4, Сумской р-н – 34)....