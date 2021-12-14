На Сумщине прогнозируют снег, метель и мороз

Ночью облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 м/с, температура составит -13...-18°С. Днем ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с, температура воздуха -3..-8°С.
Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
В результате вторжения арктического воздуха с 21 декабря в Сумской области ожидается существенное снижение температуры воздуха....
Новая неделя на Сумщине начнется существенным снижением температуры воздуха, осадки постепенно прекратятся....
На выходных на Сумщины ожидается неустойчивая погода с выпадением осадков в виде снега, усилением ветра и вьюгами, в воскресенье образуется...
17 декабря погоду в Сумской области будет определять атмосферный фронт....
15 декабря погоду в Сумской области будет определять малоградиентное поле повышенного давления....