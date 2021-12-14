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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:05359

На Сумщине прогнозируют снег, метель и мороз

24 декабря под влиянием активного атмосферного фронта в Сумской области ожидается изменение погодных условий.

Ночью облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 м/с, температура составит -13...-18°С. Днем ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с, температура воздуха -3..-8°С.

Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.

Общество Прогноз погоды
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Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
15.00; 10.30; 13.30
ART (мала сцена)
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Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Новорічні пригоди Їжачка
Новорічні пригоди Їжачка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00; 14.00
Художня виставка "Зимова палітра"
Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
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