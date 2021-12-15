Сумские футзалисты получили соперника в Кубке Украины

Предлагаем вашему вниманию перечень пар, сыграющих между собой на этой стадии.
«BudmonsteR» (Киев) – «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Николаевка, Донецкая обл.)
«SKIDKA» (Киев) – «Энергия» (Львов)
«Гепард» (Харьков) – «Славута» (Славута)
«ХИТ» (Киев) – «SkyUp» (Киев)
«Любарт» (Луцк) – «Кардинал-Ровностандарт» (Ровно)
«Продэксим» (Херсон) – «Ураган» (Ивано-Франковск)
«Сокол» (Хмельницкий) – «Viva Cup» (Харьков)
АФФК «Сумы» (Сумы) – «INTER» (Донецк)
Первые поединки в парах состоятся 15 января. Ответные матчи запланированы на 9 февраля.
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