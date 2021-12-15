Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:08342

Сумские футзалисты получили соперника в Кубке Украины

Сегодня в Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футзалу.

Предлагаем вашему вниманию перечень пар, сыграющих между собой на этой стадии.

«BudmonsteR» (Киев) – «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Николаевка, Донецкая обл.)

«SKIDKA» (Киев) – «Энергия» (Львов)

«Гепард» (Харьков) – «Славута» (Славута)

«ХИТ» (Киев) – «SkyUp» (Киев)

«Любарт» (Луцк) – «Кардинал-Ровностандарт» (Ровно)

«Продэксим» (Херсон) – «Ураган» (Ивано-Франковск)

«Сокол» (Хмельницкий) – «Viva Cup» (Харьков)

АФФК «Сумы» (Сумы) – «INTER» (Донецк)

Первые поединки в парах состоятся 15 января. Ответные матчи запланированы на 9 февраля.

Спорт АФФК Сумы Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумской футзалист забил за сборную (видео)
19.12.2021 09:30

Сумской футзалист забил за сборную (видео)

18-19 декабря сборная Украины проводит контрольные поединки против сборной Азербайджана....

Сумские футзалисты в контрольном матче обыграли роменских
17.12.2021 17:20

Сумские футзалисты в контрольном матче обыграли роменских

Экстралиговский АФФК «Сумы» в пятницу сыграл контрольный матч с представителем Первой лиги чемпионата Украины – роменским «Рятувальником»....

Сумская футзалистка сделала гекса-трик в матче чемпионата Украины
17.12.2021 16:48

Сумская футзалистка сделала гекса-трик в матче чемпионата Украины

Воспитанница сумского футзала Юлия Дехтяр в матче чемпионата Украины по футзала забила 6 голов....

«Технология-Агросвит» прекращает свой кубковый путь
16.12.2021 09:25

«Технология-Агросвит» прекращает свой кубковый путь

В ответном матче третьего предварительного раунда Кубка Украины по футзалу сумская объединенная команда вновь уступила столичному клубу «SkyUp»....

Сумские футзалисты отличились в Матче звезд
15.12.2021 22:39

Сумские футзалисты отличились в Матче звезд

Сегодня, 15 декабря, прошел Матч звезд украинской Экстра-лиги....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 228 человек
Сегодня 08:47
Креді Агріколь допомагає здійснювати ваші новорічні мрії
Вчера 13:26
Оперативники Шостки поймали наркодидера
Сегодня 16:17
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 15:48
На Сумщине пожарные 5 раз ликвидировали возгорание в жилых домах (видео)
Сегодня 15:44
Остаться в живых: как сохранить зимой красивую прическу
Сегодня 15:22
На Сумщине полицейские поймали мошенника (видео)
Сегодня 15:17
На Сумщине прогнозируют снег, метель и мороз
Сегодня 15:05
Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу
Сегодня 15:00
Сумские «Слуги народа» хотят отставки городского головы. Что известно?
Сегодня 14:43
На Сумщине полицейские остановили грузовик с нелегальными елками
Сегодня 14:22
Сумские футзалисты получили соперника в Кубке Украины
Сегодня 14:08
view counter
view counter

Статьи

Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
Сегодня 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
Сегодня 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
Вчера 18:28
У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку
Вчера 17:33
Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду
Вчера 16:42
Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд
Вчера 14:53
Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®
Вчера 09:52
Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому»
Вчера 09:01
Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19
21.12.2021 14:30
"Великий звіт": депутати від партії «Слуга Народу» підбили підсумки першого року роботи на Сумщині
21.12.2021 11:46
Свой губернатор ближе к делу
21.12.2021 09:34
Чи є робота в Польщі для жінок 50-60 років у 2021 році
20.12.2021 17:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Матриця: Воскресіння (Лана Вачовскі, 2021)
Матриця: Воскресіння (Лана Вачовскі, 2021)
Кино Планета Кіно
19.15
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 15.40; 18.20; 21.00; с 22.12.2021 - 12.20; 15.00; 17.40
Аладдін
Аладдін
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
15.00; 10.30; 13.30
ART (мала сцена)
ART (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Новорічні пригоди Їжачка
Новорічні пригоди Їжачка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00; 14.00
Художня виставка "Зимова палітра"
Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.