Сегодня сумские футзалисты сыграют в Харькове (трансляция)

В 16-м туре АФФК "Сумы" сыграет на выезде в Харькове против "Viva Cup".
Игра состоится во дворце спорта "Локомотив", начало – в 14 часов.
Напомним, сейчас "Сумы" находятся на восьмом месте с 9 очками, а соперник - шестой (14 очков).
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