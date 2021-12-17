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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:03291

Сегодня сумские футзалисты сыграют в Харькове (трансляция)

После недельной паузы продолжатся матчи Экстра-лиги.

В 16-м туре АФФК "Сумы" сыграет на выезде в Харькове против "Viva Cup".

Игра состоится во дворце спорта "Локомотив", начало – в 14 часов.

Напомним, сейчас "Сумы" находятся на восьмом месте с 9 очками, а соперник - шестой (14 очков).

Спорт Анонс АФФК Сумы Футзал
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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