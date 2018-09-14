В Подлесновке открыли современную полицейскую станцию Сегодня, 21 декабря, в селе Подлесневка Сумского района прошло открытие полицейской станции.

«Эта полицейская станция является двенадцатой, которая заработала на Сумщине с начала реализации проекта и седьмая – открытая в 2021 году, – сообщил на открытии замгубернатора Вячеслав Печененко. – Я уверен, что эта полицейская станция станет тем местом, куда местные жители будут обращаться не только с какими-то проблемами, но и за советом и предоставлением правовой помощи, что будет способствовать налаживанию взаимоотношений между громадой и полицией, а также формированию доверительных между ними отношений».

По его словам, Сумская облгосадминистрация не стоит в стороне и оказывает всяческую помощь и поддержку по созданию полицейских станций в территориальных громадах, в том числе в рамках реализации Стратегии регионального развития Сумской области на 2021-2027 годы.

«Хочу пожелать местным жителям безопасных условий проживания, полицейскому офицеру общества – обеспечение надлежащего уровня правопорядка на соответствующей территории и быть надежным помощником и советником для его жителей, а всем нам добра и мирного неба над головой», – подчеркнул Вячеслав Печененко.